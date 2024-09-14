На Украине с начала поджогов военных автомобилей сожгли уже более 200 машин ВСУ. Данные привел начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, сообщило местное издание «Страна.ua» .

Около четверти всех поджогов, по данным главы полиции, совершили несовершеннолетние. Шумейко подчеркнул, что за одну машину поджигателям обещают от 600 долларов до нескольких тысяч.

Полиция рекомендовала бойцам ВСУ и Нацгвардии не маркировать машины так, чтобы их могли идентифицировать как военные.

«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — подчеркнул Шумейко в ходе телемарафона.

О более чем 200 фактах поджогов авто украинских военнослужащих говорил и глава Нацполиции страны Иван Выговский. Вину за произошедшее он возложил на Россию.