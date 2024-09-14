ВСУ посоветовали прятать служебные авто, чтобы их не сожгли
Полиция Киева заявила о 200 случаях поджога автомобилей ВСУ
На Украине с начала поджогов военных автомобилей сожгли уже более 200 машин ВСУ. Данные привел начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, сообщило местное издание «Страна.ua».
Около четверти всех поджогов, по данным главы полиции, совершили несовершеннолетние. Шумейко подчеркнул, что за одну машину поджигателям обещают от 600 долларов до нескольких тысяч.
Полиция рекомендовала бойцам ВСУ и Нацгвардии не маркировать машины так, чтобы их могли идентифицировать как военные.
«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — подчеркнул Шумейко в ходе телемарафона.
О более чем 200 фактах поджогов авто украинских военнослужащих говорил и глава Нацполиции страны Иван Выговский. Вину за произошедшее он возложил на Россию.