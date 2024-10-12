Арестованную за флаг России женщину убили в Одессе

Жительницу Одессы, которую задержали за попытку вывесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, убили в СИЗО. Об этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил в своем Telegram-канале .

По его словам, убийство женщины произошло в ночь на 10 октября. Украинские правоохранители озвучили официальную версию — смерть от сердечной недостаточности.

«На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал Царев.

Полицейские задержали женщину в Одессе, когда она пыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника на Екатерининской площади.

Позже военкоры опубликовали кадры допроса женщины в следственном изоляторе, где она давала показания. Одесситка призвала украинских солдат переходить на сторону России. Также она заявила, что никогда не простит случившегося в Доме профсоюзов.

Спустя несколько дней появилась информация о смерти задержанной.