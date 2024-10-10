Пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина умерла в СИЗО

Женщина, которую задержали за попытку повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в Одессе, умерла в следственном изоляторе. Об этом сообщил Telegram-канал«Военное дело» со ссылкой на украинские СМИ.
Некоторые источники указали, что причиной смерти женщины стали «проблемы с сердцем». По другим данным, ее убили. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Позже военкоры опубликовали видео, когда женщина уже находилась в следственном изоляторе и давала показания. Во время допроса она призвала украинских солдат переходить на сторону России. Также жительница Одессы заявила, что никогда не простит того, что случилось в одесском Доме профсоюзов.
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