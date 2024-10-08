Задержанная в Одессе женщина призвала ВСУ переходить на сторону России

Женщина, попытавшаяся повесить флаг России на месте демонтированного памятника в Одессе, обратилась к ВСУ с призывом перейти на сторону РФ. Кадры с ней опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Во время допроса в украинской полиции женщина подтвердила, что действия с флагом были связаны с ее политическими взглядами.

«Я призываю всех украинских нормальных людей, воинов, идти на сторону России», — сказала она.

Также женщина добавила, что нет прощения виновникам трагедии в одесском Доме профсоюзов и агрессии Вооруженных сил Украины в отношении Донбасса.

Ранее в Одессе полиция задержала женщину за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Это произошло на Екатерининской площади сообщало RT. Теперь жительнице Одессы грозит до трех лет тюрьмы.