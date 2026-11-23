Срок замены ремня газораспределительного механизма определяется конкретной моделью машины, типом двигателя, годом производства и кодом мотора. Как установил портал 110 km.ru , не следует полагаться на общий для всех автомобилей интервал.

Заводской регламент задает срок в километрах и годах, и менять ремень нужно по первому из сроков — в регламентах встречается разброс от 60 000 до 240 000 километров.

У машин постарше интервал, как правило, меньше: Golf IV 2000 года с двигателем 1.9 TDI требует замены через 60 000 километров, а для Golf VII 2017 года с 1.5 TSI обозначили 240 000 километров.

Если ремень порвется, фазы газораспределения нарушаются. В большинстве современных моторов клапаны сталкиваются с поршнями, что чревато повреждением поршней и клапанов или крупным ремонтом вплоть до замены блока.

Для «мокрых» ремней, работающих в масляной ванне, особенно важны правильное масло и соблюдение регламента: их износ сложно оценить визуально, а частицы материала могут попасть в систему смазки.