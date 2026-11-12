В нижегородской Госавтоинспекции напомнили водителям о подготовке автомобиля к зиме

Нижегородская Госавтоинспекция и редакция сайта pravda-nn.ru подготовили для автомобилистов чек-лист по подготовке машины к зиме.

В список вошли замена летней резины на зимнюю, заливка «незамерзайки» и прохождение техосмотра. Эксперты советуют менять шины, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов.

«Любая шина, сделанная из каучука, — это длинные гибкие цепочки молекул. В летней резине эти цепочки рассчитаны на то, чтобы оставаться мягкими и подвижными в тепле, но у каждого полимера есть своя точка замерзания — температура, когда резина дубеет», — объяснил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Михаил Корчажкин.

По его словам, днем при плюсовой температуре поверхностный слой резины может прогреваться, но ночью, когда заходит солнце, он начинает остывать.

Среди причин ДТП инспекторы отмечают потерю управления на скользкой дороге, несоблюдение дистанции и несвоевременное с учетом дорожных условий реагирование на внезапно возникшие на дороге препятствия.