Водителей массово проверят на трезвость в первые выходные июля

В Госавтоинспекции напомнили, что такие рейды регулярно проводят для профилактики пьянства за рулем. В ближайшие выходные проверят водителей в Тверской, Архангельской, Ульяновской, Тюменской областях и других регионов страны.

«Управление транспортным средством в нетрезвом виде ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции Антон Белан.

Он попросил граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или могут сесть за руль после алкоголя. По словам Белана, сотрудники Госавтоинспекции оперативно отрабатывают такие обращения.

В ведомстве добавили, что за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителей может ждать уголовная ответственность.