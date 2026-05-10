В Шереметьеве удвоили число биометрических кабин в терминале C

В аэропорту Шереметьево перед летним сезоном отпусков расширили зону автоматического паспортного контроля в терминале C. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что с 9 мая 2026 года в терминале C работают 30 автоматизированных систем паспортного контроля «Сапсан». Эти комплексы позволяют пассажирам проходить контроль при прибытии и отправлении самостоятельно, без обращения к сотруднику пограничной службы.

«К 10 уже действующим биометрическим кабинам добавились еще 10: вместо стандартных линий паспортного контроля теперь работают автоматизированные кабины», — отметила пресс-служба.

Воспользоваться такими кабинами могут совершеннолетние россияне с биометрическим паспортом серии 75 и выше. В аэропорту рассчитывают, что расширение системы поможет ускорить прохождение формальностей в период высокого сезонного спроса.

