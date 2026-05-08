Савельев назвал сроки возобновления авиасообщения на юге России

На оценку работоспособности систем управления воздушным движением в Ростове-на-Дону потребуется менее суток. Авиасообщение возобновится в течение двух-трех дней, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

Здание центра организации воздушного движения, по его информации, получило три удара 8 мая за период с 04:15 до 05:45. Персонал эвакуировался в бомбоубежище, обошлось без жертв.

Савельев сообщил, что процедуры обслуживания воздушного движения возложили на аэродромные диспетчерские центры. Инженерам потребуется 15 часов на то, чтобы оценить работоспособность систем центра.

«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в ростовской зоне в полном объеме», — сказал он.

Ранее Минтранс объявил о частичном возобновлении авиаперевозок. Во второй половине дня возобновились рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, из Москвы в Махачкалу и Волгоград, из Астрахани в Шереметьево, из Минеральных Вод во Внуково.