Турэксперт Мкртчян объяснил спрос на автобусные поездки среди россиян

Спрос на автобусные поездки по России летом 2026 года вырос на 24,4% на фоне ограничений в аэропортах, дефицита бензина и ограниченных возможностей железной дороги. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал этот рост временным, сообщает ИА НСН .

По словам Мкртчяна, авиаперевозки в этом году заметно снизились. Если в 2025 году самолеты перевезли 108 млн пассажиров, то в 2026-м показатель может не достичь 100 млн. Железная дорога нарастила перевозки лишь на 12-13%, хотя спрос мог вырасти значительно сильнее.

На автобусах стали ездить и туристы, которые обычно путешествуют на личных автомобилях. Эксперт связал это с дефицитом бензина: около 65% внутренних путешественников выбирают машину. Автобус избавляет пассажиров от необходимости искать топливо и планировать заправки.

Наиболее востребованы маршруты на юг, включая направления Москва — Сочи и Москва — Анапа. Автобусные поездки также стали популярнее на Урале и в Сибири, при этом стоимость перевозок растет.

Мкртчян считает, что после стабилизации ситуации туристы вновь предпочтут личные автомобили, которые комфортнее автобусов.