В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация .

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты в 08:35 по московскому времени, но через 15 минут возобновила штатную работу.

Днем ранее в аэропорту Краснодара вводили дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В южной авиагавани оставили только прием регулярных рейсов с 09:00 до 23:00. В тот же день ограничения сняли

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили почти 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны. В том числе БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, а также акваториями Азовского и Черного морей.