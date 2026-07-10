В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <…> Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00», — заявили в агентстве.

Там отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Во вторник украинские силы атаковали компрессорную станцию экспортного газопровода в Турцию в Краснодарском крае. Как отметила пресс-служба «Газпрома», целью удара стало нарушение стабильного транзита газа из России в Турцию. После ЧП оперативно начали работы по устранению последствий случившегося.