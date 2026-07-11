Средства ПВО сбили за ночь над регионами 178 беспилотников

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над Россией 178 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты уничтожили в период с 20:00 до 8:00. Их сбили в Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Тверской областях, в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, в Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью в Таганрогском заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения, в том числе танкер, перевозящий метанол. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что погиб один матрос. По его словам, суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи не зафиксировали.

Всего в регионе ликвидировали более 15 БПЛА, их перехватили в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.