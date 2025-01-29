В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко.

Ранее ограничения в Пулково вводили в 02:56 по московскому времени.

На прошлой неделе в международном аэропорту Уфы тоже приостановили прием и выпуск самолетов. Как заявили в пресс-службе авиагавани, такую меру приняли для «обеспечения безопасности полетов».

В этот же день вводили план «Ковер» в аэропортах Нижнекамска и Казани. Как отметили журналисты Telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за угрозы атаки БПЛА.