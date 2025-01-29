В аэропорту Пулково ввели ограничения

Временные ограничения на работу аэропорта Пулково ввели в Петербурге

Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 по московскому времени 29 января временные ограничения ввели на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково», — написал он.

Представитель ведомства добавил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет лайнеры. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В первых числах января на запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщал о четырех уничтоженных дронах ВСУ.