Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Уфы

В международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима второй раз за день ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа», — заявил он.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что эта мера принята для «обеспечения безопасности полетов».

«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — добавили представители аэропорта.

Это уже второй раз за сутки, когда работу аэропорта Уфы временно ограничивают. Первый раз ограничительную меру вводили утром 24 января. Вылеты и прилеты самолетов возобновили спустя несколько часов.

Сегодня временные ограничения также были в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. В Сети появились сообщения, что в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.