Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Уфы
В международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима второй раз за день ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа», — заявил он.
В пресс-службе авиагавани уточнили, что эта мера принята для «обеспечения безопасности полетов».
«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — добавили представители аэропорта.
Это уже второй раз за сутки, когда работу аэропорта Уфы временно ограничивают. Первый раз ограничительную меру вводили утром 24 января. Вылеты и прилеты самолетов возобновили спустя несколько часов.
Сегодня временные ограничения также были в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. В Сети появились сообщения, что в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.