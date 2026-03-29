В аэропорту Пулково назвали число задержанных и отмененных рейсов утром 29 марта

В аэропорту Пулково задержали и отменили больше более 35 рейсов. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале воздушной гавани.

«На текущий момент более двух часов задержано более 20 рейсов. Также 18 рейсов отменены», — сообщили в аэропорту.

Утром 29 марта в Пулкове вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было нужно для обеспечения безопасности полетов.

За ночь над Ленинградской областью уничтожили 36 украинских дронов. Сейчас ограничения в Пулкове сняли, но расписание еще восстанавливают.

Всего в небе над Россией сбили более 200 беспилотников за прошедшую ночь. Под ударом оказались 20 регионов и акватория Черного моря.