В Ленобласти отменили опасность БПЛА: Пулково снова работает штатно

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов после введенных ранее временных ограничений на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 09:37 по московскому времени.

В 09:47 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности в регионе.

«Уничтожено 36 БПЛА. В течение дня не исключены повторные атаки дронов», — предупредил он.

По информации телеграм-канала Shot, за время действия ограничительных мер в Пулкове отменили и задержали больше 100 рейсов. Сейчас вылета ждут не меньше 44 рейсов. С опозданием выпускают борты, следующие в Минск, Махачкалу, Самару и другие города.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили больше 200 беспилотников за ночь над территорией России.