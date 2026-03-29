Аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 29 марта

В петербургском аэропорту Пулково утром 29 марта ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указал он.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что обслуживание ожидающих рейсов пассажиров ведется в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами.

«Команда аэропорта делает все возможное, чтобы пребывание в терминале было комфортным», — отметили в Пулкове.

Прием и выпуск самолетов возобновится сразу после снятия ограничений в воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области с момента начала атаки уничтожили 31 украинский дрон. Спасатели тушат возгорание, возникшее в порту Усть-Луга.