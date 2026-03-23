В аэропорту Калининграда отменили и задержали больше 20 рейсов

В аэропорту Калининграда Храброво отменили четыре рейса в Санкт-Петербург, а еще 19 задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На вылет задерживаются девять рейсов в Москву и Санкт-Петербург, на прилет — 10 рейсов из этих городов.

Ранее в Ленинградской области на фоне режима беспилотной опасности ввели временные ограничения. В аэропорту Пулково отменили 48 и задержали больше 50 рейсов. В пресс-службе авиагавани сообщали, что обстановка там остается спокойной.

Сейчас аэропорт возобновил работу по приему и отправке воздушных судов.

За прошедшую ночь над регионом уничтожили более 50 БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО продолжают работу по отражению атаки.

Он также рассказал о возгорании емкости с топливом, поврежденной обломком дрона, в порту города Приморска. По словам главы региона, персонал эвакуировали, на месте работают специалисты.