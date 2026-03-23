В порту Приморска загорелась емкость с топливом при атаке дронов ВСУ
В порту города Приморска в Ленинградской области при атаке беспилотников получила повреждения емкость с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
«Возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — написал он.
Глава Ленобласти добавил, что боевая работа по отражению атаки противника продолжается.
Ранее стало известно, что в небе над регионом сбили уже больше 50 дронов ВСУ.
На фоне атак в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действуют уже 15 часов. За это время задержали более 50 рейсов, еще 48 отменили.