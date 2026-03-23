Обстановку в аэропорту Пулково на фоне отмены рейсов сняли на видео

Несмотря на отмены и задержки рейсов, обстановка в петербургском аэропорту Пулково остается спокойной. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Пассажиры обеспечены дополнительными местами для ожидания открытия воздушного пространства», — отметили в аэропорту.

Пулково продолжает работу в режиме временных ограничений на протяжении более чем 15 часов. Отменено 48 рейсов, задержано — больше 50.

Ограничения ввели на фоне режима беспилотной опасности в Ленинградской области, действующего с 22 марта. В небе над регионом с начала атаки уничтожили уже больше 50 дронов ВСУ. По словам губернатора Александра Дрозденко, отражение ударов продолжается.