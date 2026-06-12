В аэропорту Домодедово ввели ограничения в целях безопасности

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения, для взлета и посадки в воздушной гавани необходимо получать разрешение соответствующих органов. Об этом сообщила Росавиация в телеграм-канале.

Сообщение опубликовано в 08:48. Пассажирам напомнили, что расписание может меняться, уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло.

Также действуют ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Бугульмы, Ижевска и Перми.

Ранее прилет и вылет рейсов ограничивали в аэропортах Сочи и Геленджика, а также во всех четырех воздушных гаванях Московского региона: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.