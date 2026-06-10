Ограничения на полеты ввели в Геленджике

Ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропорту Геленджика. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Утром 10 июня в штатном режиме заработали воздушные гавани в Сочи, Ижевске, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове и Казани. Примерно в 6:57 работу возобновили сразу четыре аэропорта.

Ранее лайнеры временно перестали вылетать из воздушной гавани Жуковский в Раменском. Полеты приостановили в рамках обеспечения безопасности. После полуночи Росавиация также ограничивала работу воздушной гавани в Краснодаре.