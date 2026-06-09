В московских аэропортах ввели временные ограничения

Во всех московских аэропортах ввели временные ограничения, прием и выпуск самолетов осуществляются по дополнительному согласованию. Об этом сообщила Росавиация .

С 5:45 Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В таком же режиме с 7:42 работает Домодедово.

Пассажиров предупредили, что расписание рейсов может корректироваться. Узнать точное время вылета можно на онлайн-табло воздушной гавани.

Также в 7:45 ввели временные ограничения на прилет и вылет в аэропорту Жуковский. Меры предприняли для обеспечения безопасности.

Утром силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве два беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.