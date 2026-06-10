В аэропорту Сочи введены временные ограничения

В воздушной гавани Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Режим действует с 10:43, с начала суток он вводится уже третий раз.

Ранее аналогичные ограничения ввели с 8:28 в Геленджике. В то же время аэропорты Самары, Саратова и Ульяновска заработали в штатном режиме.

Накануне ограничивали прилет и вылет в московских аэропортах. Прием и отправка рейсов в Шереметьево, Домодедово и Внуково происходили только по согласованию. Небо над Жуковским в подмосковном Раменском было полностью закрыто.