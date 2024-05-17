Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область | 360°

Транспорт 17 мая 2024, 09:12 Сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере вызвалась Калужская область Путин: Калужская область готова развивать сотрудничество с КНР в автосфере Zhang Duan/XinHua / Global Look Press

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Делегация Калужской области на VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству предложит Китаю проекты в автомобильной и строительной отраслях. Президент России Владимир Путин заявил об этом на открытии мероприятий в Харбине. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

На форумы, по его словам, приехали делегации 25 субъектов России, из которых 17 возглавили высшие должностные лица. Путин сообщил, что проекты сотрудничества с Китаем представят Москва, Татарстан, Башкирия, Хабаровский край, Нижегородская, Тульская и Амурская области.

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«Такие инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, создании целого кластера производств строительных материалов», — сказал он.

Президент заявил о большом потенциале укрепления связей между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая. По словам президента, настолько широкой сети прямых контактов по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству у России нет ни с одной другой страной мира. Он заявил, что партнерство двух народов обеспечит их энергетическую безопасность и благосостояние.