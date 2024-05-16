Китайский автопром победил в конкурентной борьбе | 360°

16 мая 2024, 10:43
Китайский автопром победил в конкурентной борьбе
Путин поприветствовал расширение присутствия китайского автопрома в России
Китайский автопром победил в конкурентной борьбе, и Россия заинтересована в его присутствии на своем рынке. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, сообщил «Интерфакс».
«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе», — сказал он.
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Путин поддержал активное расширение ассортимента китайских автоконцернов и производителей бытовой техники на российском рынке. Он заявил, что сотрудничество в этой области продолжат.
Президент назвал Китай ведущим торговым партнером России. По словам Путина, влияние третьих стран не сказалось на двустороннем экономическом сотрудничестве.
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