Китайский автопром победил в конкурентной борьбе | 360°

Транспорт 16 мая 2024, 10:43 Китайский автопром победил в конкурентной борьбе Путин поприветствовал расширение присутствия китайского автопрома в России Xiao Yijiu/XinHua / Global Look Press

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Китайский автопром победил в конкурентной борьбе, и Россия заинтересована в его присутствии на своем рынке. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, сообщил «Интерфакс».

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе», — сказал он.

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Путин поддержал активное расширение ассортимента китайских автоконцернов и производителей бытовой техники на российском рынке. Он заявил, что сотрудничество в этой области продолжат.

Президент назвал Китай ведущим торговым партнером России. По словам Путина, влияние третьих стран не сказалось на двустороннем экономическом сотрудничестве.