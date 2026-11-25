Из-за плохой погоды в Москве вечером в среду образуются пробки до восьми баллов, москвичам лучше пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«По данным ЦОДД, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов, поэтому автомобиль — не лучший выбор для поездки на работу и обратно», — заявили в ведомстве.

Тем, кто все-таки поедет на машине, предложили добавлять к обычному времени в дороге как минимум дополнительных полчаса и составлять планы с расчетом на более длительную поездку.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в среду в Москве будет снежная и ветреная погода, столбики термометров покажут до -3 градусов. По ее словам, сейчас на регион влияет балканский циклон, из-за этого поднялся сильный ветер.