Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках из-за непогоды
Вечером в Москве ожидаются восьмибалльные пробки из-за непогоды
Из-за плохой погоды в Москве вечером в среду образуются пробки до восьми баллов, москвичам лучше пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«По данным ЦОДД, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов, поэтому автомобиль — не лучший выбор для поездки на работу и обратно», — заявили в ведомстве.
Тем, кто все-таки поедет на машине, предложили добавлять к обычному времени в дороге как минимум дополнительных полчаса и составлять планы с расчетом на более длительную поездку.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в среду в Москве будет снежная и ветреная погода, столбики термометров покажут до -3 градусов. По ее словам, сейчас на регион влияет балканский циклон, из-за этого поднялся сильный ветер.