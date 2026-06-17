Автоэксперт Овчинникова подчеркнула, что интерес к некитайским иномаркам поддерживается льготным утильсбором

В 2026 году россияне стали чаще приобретать автомобили европейских брендов, но это не привело к снижению интереса к китайским маркам. К такому выводу пришли специалисты авторынка. Заместитель гендиректора дилерского холдинга «Авилон» Юлия Овчинникова сообщила «Известиям» , что увеличение продаж машин европейских производителей может быть связано с восстановлением спроса на BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz.

При этом она отметила, что значительная часть этих автомобилей производится в Китае.

«При этом важно понимать, что значительная часть этих автомобилей сегодня поступает из Китая. Фактически китайская производственная база позволяет удовлетворять спрос на европейские бренды через каналы параллельного импорта. Поэтому противопоставлять „европейцев“ и „китайцев“ в данном случае не совсем корректно», — процитировал Овчинникову «ФедералПресс».

Эксперт также подчеркнула, что интерес к некитайским иномаркам поддерживается льготным утильсбором для автомобилей мощностью до 160 л. с., что помогает сохранять привлекательную стоимость некоторых моделей Volkswagen, Skoda, Renault и других брендов.

По словам представителя дилерской компании, ожидается дальнейший умеренный рост продаж европейских марок, но говорить о возвращении их прежней доли рынка пока рано. Основной объем продаж по-прежнему приходится на китайские бренды, а европейские автомобили занимают нишу покупателей, ориентированных на бренд, привычное качество и высокую остаточную стоимость.