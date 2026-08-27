Wildberries запустил продажу железнодорожных билетов по России

Wildberries в тестовом режиме начал продавать билеты на поезда по России напрямую от РЖД. Сервисом можно воспользоваться на сайте маркетплейса, сообщили в пресс-службе RWB.

Новая функция заработала в разделе WB Travel. Варианты поездки отфильтровываются по времени отправления, прибытия, типу вагона и поезда или стоимости. Выбрать плацкарт или купе можно по электронной схеме вагона: там указан тип мест, перечень удобств и этаж для двухуровневых поездов.

Сервис позволяет сохранить данные для будущих путешествий, а также оплатить покупку по СБП, картой и «WB Кошельком». После приобретения билетов можно их скачать, получить на электронную почту или посмотреть в личном кабинете WB Travel в разделе «Заказы». Возвраты оформляют также в личном кабинете.

Недавно кабмин утвердил меры поддержки пострадавшему от атак на Wildberries бизнесу. Бизнесмены получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Склады маркетплейса при этом продолжают атаковать почти каждый день.