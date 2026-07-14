Распространенное нарушение со стороны пунктов проката назвали в Госдуме

Депутат Свищев: пункты проката не могут требовать паспорт в качестве залога

Пункты проката не могут выдавать велосипеды, самокаты и лодки под залог паспорта. Это противоречит законодательству, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Это незаконно. Паспорт — документ, удостоверяющий личность, а не имущество. Если вам предлагают оставить его, это нарушение, за которое сотрудник проката может быть привлечен к административной ответственности», — заявил он.

Свищев напомнил, что изъятие документа запрещено Положением о паспорте гражданина России, а требование к залогу только в виде имущества указано в Гражданском кодексе. Депутат посоветовал предложить пункту проката деньги за пользование спортинвентарем и в случае отказа обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее МВД России напомнило об обязательных отметках в паспорте. Полностью менять документ нужно в 20 и 45 лет.