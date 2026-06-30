Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт

МВД: достигшим 20 и 45 лет россиянам нужно сменить паспорт в течение 90 дней

Граждане, которым исполнилось 20 или 45 лет, обязаны в течение 90 дней представить необходимые документы и снимки для получения или обновления паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Документы и личные фотографии для выдачи (замены) паспорта по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть сданы гражданином Российской Федерации не позднее 90 календарных дней после наступления указанных обстоятельств», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что каждый россиянин должен заботиться о сохранности паспорта, а при его утере или краже на территории страны следует сразу же уведомить правоохранительные органы.

Ранее юрист Алена Никитина заявила, что людям, которые не сообщили об утере паспорта или продолжают пользоваться недействительным документом, грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также она предупредила, что если документ потерять, получить новый, а потом найти старый, то хранить его нельзя.