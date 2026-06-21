Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте

МВД: в паспорте должны быть отметки о месте регистрации и воинских обязанностях

Во внутрироссийском паспорте должны присутствовать обязательные отметки о месте регистрации и воинской обязанности. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД.

«Обязательными являются отметки о регистрации гражданина и снятии с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что в паспорте по желанию гражданина могут поставить отметки о резус-факторе и группе крови, детях до 14 лет, регистрации и расторжении брака, ранее выданных паспортах, номере записи единого информационного регистра.

Юрист Виталий Сбитнев объяснял, что россияне могут использовать любую подпись — даже если она радикально отличается от той, что в паспорте. Однако при заключении сделок лучше расписываться точно так, как в главном документе.

Минцифры предлагало упростить процедуру регистрации биометрии для людей с нарушениями голосового аппарата или особенностями внешности.