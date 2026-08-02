Путин рассказал о строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом

Строительство первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом продолжается активными темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении ко Дню железнодорожника.

Глава государства поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником и отметил вклад специалистов в развитие транспортной инфраструктуры.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — сказал Путин.

Он добавил, что сотрудники достойно отвечают на вызовы времени, внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику и цифровизацию сервисов и услуг. Они также повышают уровень безопасности, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

ВСМ должна связать Москву и Санкт-Петербург. Полностью запустить магистраль планируют в 2028 году. В проект включили 14 пассажирских станций, поездка между двумя городами займет два часа 15 минут.