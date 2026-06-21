Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург сократит расстояние между регионами. Всего на ВСМ появится 14 пассажирских станций, сообщила пресс-служба проекта.

«Новая магистраль не будет пересекаться с обычными железнодорожными путями. Автомобильные дороги пройдут либо над ВСМ, либо под ней. Для движения поездов предусмотрен отдельный коридор без препятствий», — уточнили в пресс-службе.

При таком подходе сохранится высокая скорость на протяжении всего маршрута, а также будет обеспечена безопасность и стабильность передвижения составов. Кроме того, не возникнет неудобств для водителей, пешеходов и пассажиров.

В Москве построят четыре станции, в Московской области — одну. Еще четыре станции появится в Тверской области, в Новгородской — две, в Ленинградской — одна, а в Санкт-Петербурге — две.

Первые испытания ВСМ Москва — Петербург запланированы на 2027 год, а строительство всей высокоскоростной магистрали — до конца 2028 года.