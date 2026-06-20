Поезда «Таврия» изменили маршрут до Керчи из-за закрытия участка дороги

Все поезда «Таврия», прибывающие в Крым и отправляющиеся с полуострова 20 июня, начинают и заканчивают свой маршрут в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Причиной стало временное закрытие движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров доставляют автобусами от станции Керчь-Южная или до нее.

Изменения коснулись поездов, которые обычно следуют до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Посадку в автобусы проводят на привокзальных площадях. На начальных станциях она начинается за час до отправления.

Перевозчик опубликовал подробное расписание автобусов и поездов на 20 июня. Пассажирам порекомендовали заранее уточнять актуальное расписание и прибывать на посадку заблаговременно. С 10 июня и до конца сентября часть маршрутов уже сократили до Керчи с организованными трансферами.

Ранее РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов в сторону юга России.