РЖД приостановили продажу билетов на часть поездов с юга России на сентябрь

РЖД объяснили ремонтом остановку продажи билетов на поезда с юга России

Российские железные дороги временно закрыли продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга страны, на сентябрь. Как сообщили РИА «Новости» в компании, это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре.

Как выяснило агентство, ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация об отсутствии в системе онлайн-продажи билетов на отдельные даты первого месяца осени.

В РЖД пояснили, что расписание и маршруты ряда составов дальнего следования с отправлением после 8 сентября скорректируют — из-за этого продажу билетов приостановили.

«В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться», — отметили в компании.

Пассажирам принесли извинения за неудобства и порекомендовали включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам» для оперативного получения информации.

Ранее расписание поездов изменилось в Крыму. С 10 июня они будут курсировать только в светлое время суток.