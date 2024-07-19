Пассажирам севшего в Красноярске самолета Air India прислали резервный борт

Резервный борт для отправки пассажиров в Сан-Франциско прислала в аэропорт Красноярска компания Air India, чей самолет совершил экстренную посадку в минувший четверг. В распоряжении 360.ru оказалось видео из воздушной гавани, где люди начали проходить на посадку.

Вылетевший из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing 777 авиакомпании Air India запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска в минувший четверг, 18 июля. Причиной стало срабатывание датчиков пожара в пассажирском отсеке. Специалисты воздушной гавани российского города никаких признаков задымления или пожара не выявили.

В пресс-службе аэропорта заявили, что половина из пассажиров рейса оказалась вегетарианцами, поэтому во время первого предоставления пищи, где было мясо, они отказались. Но сотрудники воздушной гавани специально для неожиданных гостей приготовили рис, а также организовали дополнительные поставки воды и фруктов.

Из-за удаленности аэропорта пассажирам рейса пришлось задержаться в Красноярске почти на сутки. Резервный борт вместе с техническим составом вылетел из Дели только утром в пятницу.