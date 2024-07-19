Половина пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета отказалась есть мясо

Половина пассажиров самолета Air India, совершившегося экстренную посадку в Красноярске, оказалась вегетарианцами, рассказал РИА «Новости» представитель аэропорта. По его словам, для людей специально приготовили рис.

«Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались», — пояснил собеседник агентства.

Часть еды, по его словам, в качестве поддержки предоставляет воздушная гавань, а часть — компания Streamline, которая занимается обеспечением полетов.

Самолет Air India выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Накануне около 18:30, находясь на высоте примерно 11 километров, экипаж Boeing 777 доложил о срабатывании индикации о пожаре в багажном отсеке. КВС принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.

Самолет успешно сел в 19:52. В Росавиации сообщали, что признаков пожара или задымления на борту не было.