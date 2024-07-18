Летевший из Индии в США самолет запросил посадку в России

Летевший в США из Индии самолет резко сменил курс и запросил посадку в России

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщил ТАСС.

«Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в Красноярске. Службы в полной готовности», — отметили в аэропорту.

Другие подробности происшествия пока не приводились.

Ранее самолету, выполнявшему рейс Москва — Стамбул, пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало неадекватное поведение пассажира на борту. После приземления буйного мужчину передали в руки полиции.

Также самолет из Москвы в Ереван задержали на час из-за сообщения о бомбе. Одна из пассажирок рассказала о взрывном устройстве в сумке. Виновница задержки рейса позже объяснила, что не могла выключить зависший смартфон.

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