Летевший из Индии в США самолет запросил посадку в России
Летевший в США из Индии самолет резко сменил курс и запросил посадку в России
Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщил ТАСС.
«Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в Красноярске. Службы в полной готовности», — отметили в аэропорту.
Другие подробности происшествия пока не приводились.
Ранее самолету, выполнявшему рейс Москва — Стамбул, пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало неадекватное поведение пассажира на борту. После приземления буйного мужчину передали в руки полиции.
Также самолет из Москвы в Ереван задержали на час из-за сообщения о бомбе. Одна из пассажирок рассказала о взрывном устройстве в сумке. Виновница задержки рейса позже объяснила, что не могла выключить зависший смартфон.