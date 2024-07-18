Стала известна причина экстренной посадки самолета из США в аэропорту Красноярска

Рейс Индия — США сел в Красноярске из-за возможного пожара в грузовом отсеке

Фото: Freepik

Экипаж, летящего из Индии в США Boeing, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Диспетчеры получили информацию о ЧП около 18:30 по московскому времени. Воздушное судно находилось на высоте примерно 11 километров.

Экипаж сообщил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Он самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», — отметил он.

По данным Росавиации, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Он летел из Дели в Сан-Франциско.

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