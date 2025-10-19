Ограничения в аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

В период ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, летевших в Самару, один самолет, направлявшийся в Саратов, четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу.

Пилоты, диспетчеры и службы аэропортов сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность полетов. Это наша главная задача.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. В Самарской области сбили 12 дронов, в Саратовской — 11, по пять — в Ростовской и Воронежской областях.

ВСУ атаковали с помощью беспилотников газовый завод в Оренбургской области. Из-за дрона частично пострадала инфраструктура промышленного объекта. Из-за удара загорелся один из цехов.