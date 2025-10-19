Средства ПВО уничтожили 45 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов сбили в Самарской области — 12 БПЛА. В Саратовской области уничтожили 11 аппаратов, по пять — в Ростовской и Воронежской областях.

«Три — над территорией Республики Крым», — сообщили в министерстве.

По два беспилотника ликвидировали в Брянской и Липецкой областях, по одному — пол Волгоградом, Оренбургом, Рязанью, Тверью и Тулой.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев ранее сообщил, что ВСУ атаковали дронами газовый завод.