Оренбургский газовый завод загорелся после атаки БПЛА

ВСУ атаковали с помощью беспилотников газовый завод в Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Солнцев.

Он уточнил, что из-за дрона частично пострадала инфраструктура промышленного объекта. По его словам, из-за удара загорелся один из цехов, на место ЧП прибыли экстренные службы.

«Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», — подчеркнул губернатор.

Солнцев добавил, что обошлось без пострадавших, угрозы населенному пункту пожар не несет.

На фоне атаки БПЛА ночью в области ввели план «Ковер» — режим воздушных ограничений для самолетов. Аэропорт Оренбурга временно перестал принимать и отправлять рейсы.

В ночь на 18 октября украинские боевики атаковали российские регионы с помощью более 40 беспилотников. Средства противовоздушной обороны отразили налеты дронов в Брянской, Калужской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях, Башкирии, Московском регионе, а также над Черным морем.