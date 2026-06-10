Ограничения на полеты сняли в пяти аэропортах

Аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска, Сочи и Перми снова начали принимать и выпускать самолеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Пресс-секретарь ФАВТ уточнил, что меры вводились утром 10 июня для обеспечения безопасности полетов.

По информации Минобороны, 9 июня системы противовоздушной обороны за 12 часов нейтрализовали над российскими регионами 292 украинских БПЛА самолетного типа. Аппараты сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской и других областях.

В ночь на 10 июня ракетной атаке подверглись Чебоксары. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что количество пострадавших уточняется. Также ночью ВСУ ударили по Владимирской области. В результате произошли пожары на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.