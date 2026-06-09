ПВО сбила 292 украинских беспилотника за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале .

По данным военного ведомства, атаки отражались в период с 08:00 до 20:00 по столичному времени. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В министерстве уточнили, что к отражению налета привлекались дежурные средства ПВО.

В ночь на 9 июня российские военные также отражали массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны, за отчетный период над регионами страны нейтрализовали 140 украинских БПЛА самолетного типа.

Накануне, в ночь на 8 июня, средства ПВО уничтожили 310 беспилотников. Их перехват осуществлялся в течение 12 часов — с 20:00 до 08:00 по московскому времени.