Возгорание началось на двух объектах во Владимирской области после атаки БПЛА

Возгорание случилось на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах после атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в мессенджере «Макс» .

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах», — написал он.

По словам Авдеева, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС и Росгвардии проводят оперативные мероприятия.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались нанести ракетный удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой. В итоге движение на мосту временно перекрыли. Помимо этого, в результате ЧП восемь округов остались без электричества. Аварийные службы уже приступили к работе.