Очередь из десятков самолетов выстроилась в аэропорту Пулково

Десятки самолетов выстроились в очередь в аэропорту Пулково из-за нехватки трапов, другого аэродромного оборудования и персонала. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Ситуация сложилась оттого, что в и без того загруженный собственными рейсами аэропорт прилетели более 50 самолетов, которых не приняли в Москве. Экипажи подолгу ждут на стоянках, пока их обслужат. Время ожидания может достигать двух часов.
Северо-Западная транспортная прокуратура открыла в Пулкове мобильную приемную, где помогает пассажирам задержанных рейсов.
Проблемы испытывают и другие крупные аэропорты. Например, в Шереметьеве авиакомпании оперативно корректируют расписание и всячески помогают пассажирам, которые не могут вылететь.
Путин встретился с Кадыровым в Кремле
Россия и Абхазия сформируют общее оборонное пространство
Жители Солнечногорска посадили 170 кустов сирени и 80 кленов
Спали на кафеле и железных сиденьях. Новосибирские школьницы сутки провели в Домодедове
Конклав по избранию нового папы римского начался в Ватикане