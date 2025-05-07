Очередь из десятков самолетов выстроилась в аэропорту Пулково

Десятки самолетов выстроились в очередь в аэропорту Пулково из-за нехватки трапов, другого аэродромного оборудования и персонала. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Ситуация сложилась оттого, что в и без того загруженный собственными рейсами аэропорт прилетели более 50 самолетов, которых не приняли в Москве. Экипажи подолгу ждут на стоянках, пока их обслужат. Время ожидания может достигать двух часов.

Северо-Западная транспортная прокуратура открыла в Пулкове мобильную приемную, где помогает пассажирам задержанных рейсов.

Проблемы испытывают и другие крупные аэропорты. Например, в Шереметьеве авиакомпании оперативно корректируют расписание и всячески помогают пассажирам, которые не могут вылететь.