Авиакомпании в Шереметьеве занялись корректировкой расписания

Авиакомпании в аэропорту Шереметьево корректируют расписание и делают все возможное, чтобы продолжить перевозки пассажиров в сложившейся ситуации. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Авиакомпании оперативно корректируют свое расписание и используют максимальные производственные возможности для скорейшего обеспечения пассажирских перевозок в текущих условиях», — заявили в аэропорту.

В пресс-службе отметили, что пассажирам задержанных рейсов оказывают помощь: предоставляют еду, напитки, а при необходимости — размещают в гостиницах. Также с людьми работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.

Ранее пассажирка рейса Иркутск — Москва рассказала 360.ru, как на несколько часов застряла в самолете, севшем в Пулкове из-за ограничений в московских аэропортах. По ее словам, лайнер должен был прилететь в столицу в 01:30, однако в 02:00 вынужденно приземлился в Петербурге. Пассажиров из воздушного судна не выпустили, они сидят там более пяти часов.